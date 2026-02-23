Mercato PSG : Malaise autour d’une signature à Paris

La direction du PSG est confrontée à un dossier épineux en interne. Les négociations pour prolonger le jeune Senny Mayulu se compliquent.

Mercato : Le dossier Senny Mayulu se tend à au PSG

Le Paris Saint-Germain a entamé une vaste opération de prolongation en interne .Les dossiers de Joao Neves et Willian Pacho sont déjà bouclés. Beraldo et Fabian Ruiz auraient aussi donné leur feu vert pour étendre leur bail au PSG. Mais le tableau s’assombrit pour un crack : Senny Mayulu.

Ici Paris Île de France rapporte les négociations pour prolonger le milieu de 19 ans sont dans l’impasse. La direction du PSG lui fait une proposition de bail courant jusqu’en 2030, assortie d’une belle révélation salariale. Cela ne convainc toujours pas le joueur. Ce dernier se montre très exigeant dans les négociations.

Des exigences financières trop élevées

Actuelle lié au PSG jusqu’en juin 2027, Senny Mayulu fixe une condition avant de prolonger. Ses prétentions salariales dépasseraient largement le cadre budgétaire fixé par la direction parisienne. Ce désaccord financier commencerait à agacer le club. La source explique que le PSG est déçu de voir l’un de ses plus grands espoirs être aussi gourmand dans sa jeune carrière.

Les dirigeants du Paris SG tentent désormais trouver un terrain d’entente avec le clan Mayulu afin d’éviter un nouveau camouflet contractuel. D’autres joueurs se retrouvent dans la même situation. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont très exigeants avant de prolonger.

