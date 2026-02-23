Mercato ASSE : Un jeune défenseur arrive à Saint-Etienne

L’ASSE aurait bouclé la signature d’un jeune joueur en post-formation. Il ne resterait plus que l’officialisation de son enrôlement.

Mercato : Oussama Benkou enrôlé par l’ASSE

Le mercato d’hiver est refermé depuis le 2 février, mais l’ASSE travaille sur des dossiers, par anticipation de la fenêtre estivale prochaine. La cellule de recrutement tente également de dénicher de jeunes joueurs talentueux et prometteurs. À la suite de Marten-Chris Paalberg (17 ans), arrivé de Pärnu Vaprus (Slovénie) le dernier jour du mercato hivernal, les recruteurs stéphanois ont mis la main sur Oussama Benkou.

D’après les informations de Peuple-Vert, la direction de l’AS Saint-Etienne s’est même activée pour l’enrôler, jusqu’à la fin de la saison. Il ne reste plus à remplir les formalités administratives (le visa notamment), afin de voir le défenseur de 19 ans débarquer au centre sportif Robert Herbin. Selon la précision du média spécialisé, il arrive pour renforcer l’équipe Réserve, à la suite du départ de Maedine Makhloufi.

Saint-Etienne : Benkou chez les pros à moyen terme ?

Cependant, le joueur formé à l’Olympique Akbou (en Algérie) pourrait poursuivre son aventure chez les Verts, la saison prochaine, s’il satisfait les attentes. Malgré sa jeunesse, il possède déjà une expérience avec les U20 d’Algérie, une sélection dirigée par Razik Nedder, ancien entraîneur des jeunes de l’ASSE (juillet 2016 à mars 2025).

« L’objectif est clair : structurer une passerelle plus efficace vers le groupe professionnel et offrir au club stéphanois des solutions crédibles à moyen terme. L’arrivée d’Oussama Benkou s’inscrit pleinement dans cette dynamique », a souligné la source.

