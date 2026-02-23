Mercato : le Stade Rennais prépare une vente XXL

Mahamadou Nagida retrouve sa forme et pourrait être la nouvelle poule aux œufs d’or du Stade Rennais.

Mercato : Nagida explose, le Stade Rennais attend le jackpot

Le Stade Rennais a soigné les débuts de Franck Haise en écrasant l’AJ Auxerre. Le club breton a trouvé l’une des grandes satisfactions de la soirée en la personne de Mahamadou Nagida. Longtemps mis de côté par Habib Beye, le jeune latéral a saisi sa chance et pourrait bien changer de dimension avant d’attirer les convoitises.

Nagida a brillé dans son rôle de piston droit, impliqué sur deux réalisations et omniprésent dans le couloir. Déjà convaincant face au Paris Saint‑Germain sous l’intérim de Sébastien Tambouret, l’international camerounais confirme qu’il peut devenir un élément important du projet breton. Prolongé jusqu’en 2029, il pourrait rapporter gros.

Courtisé, le défenseur de 20 ans a fait l’objet d’une offre de 5 M€ du Beşiktaş cet hiver, refusée selon L’Équipe. Estimé encore modestement par Transfermarkt, son potentiel et sa montée en puissance laissent entrevoir une valorisation bien supérieure dans les prochains mois.

Rennes tient peut-être déjà l’une de ses prochaines grosses plus-values : si la progression se confirme, le club breton aura toutes les cartes en main pour transformer l’éclosion de Nagida en opération majeure sur le marché.

