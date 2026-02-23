OM : Habib Beye perd un cadre avant d’affronter Toulouse

Habib Beye doit composer avec une nouvelle tuile. L’entraîneur de l’OM sera privé d’un titulaire lors du quart de finale contre Toulouse en Coupe de France.

OM : Coup dur pour Habib Beye, Hojbjerg suspendu face à Toulouse

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile. Sa défaite frustrante à Brest (2-0) a amplifié le mécontentement des supporters. Habib Beye n’est pas parvenu à relancer l’équipe pour son premier test sur le banc de l’OM. Lui et son équipe effectueront un stage de préparation cette semaine en Espagne afin de sortir de cette mauvaise passe.

Habib Beye devra aussi gérer une absence de taille au sein de son groupe. Pierre-Emile Hojbjerg a été sanctionné d’un carton jaune pour son intervention mal maîtrisée sur Daouda Guindo vendredi dernier. Cet avertissement -son cinquième de la saison sur la scène nationale-, entraîne une suspension automatique d’une rencontre.

La commission de discipline de la LFP devrait confirmer la sanction dans les prochains jours. Son exécution dessine donc un calendrier à double tranchant pour l’OM. Pierre-Emile Hojbjerg devrait participer à l’Olympico de ce dimanche. En revanche, son absence pour le quart de finale de la Coupe de France à Toulouse sera un véritable casse-tête pour Habib Beye.

L’OM cherche un nouveau souffle avant l’Olympico contre Lyon