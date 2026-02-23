Mercato FC Nantes : le Bayern traque le chouchou de Kita  

Le FC Nantes pourrait réaliser une vente record cet été. Après avoir résisté à Chelsea en janvier, le club nantais se prépare à voir partir son joyau défensif, Tylel Tati.

Mercato FC Nantes : le Bayern Munich fonce sur la pépite Tylel Tati

Retenu in extremis cet hiver malgré les assauts de Chelsea, Tylel Tati vit peut-être ses derniers mois sous les couleurs du FC Nantes. À seulement 18 ans, le défenseur central attise les convoitises des plus grands noms du football européen. Sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2028, l’international U18 français pourrait plier bagage dès l’été prochain.

Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, c’est désormais le Bayern Munich qui suit de très près l’évolution du natif de Champigny-sur-Marne. Mais le géant bavarois n’est pas seul sur les rangs : le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig surveillent également le dossier.

Valorisé à environ 35 millions d’euros, le jeune crack nantais, fort de ses 19 apparitions cette saison, s’annonce comme l’une des attractions majeures du prochain marché des transferts. Tylel Tati va viser haut parce que le FC Nantes pourrait descendre en Ligue 2 à la fin de la saison. Le jeune roc a comblé parfaitement le vide laissé par Nathan Zézé.

