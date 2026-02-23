Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Marvin ?

Qui du Stade Rennais ou de Lille raflera la mise ? Les deux cadors de Ligue 1 se préparent à une bataille pour recruter Marvin Elimbi cet été.

Mercato : Duel Stade Rennais-Lille pour Marvin Elimbi, solide révélation au Portugal

Le prochain mercato d’été pourrait donner lieu à une confrontation directe entre le Stade Rennais et le LOSC Lille. Les deux clubs de Ligue 1 suivent de près le même profil défensif, selon Média Foot.

Dans leur viseur : Marvin Elimbi, défenseur central de 23 ans actuellement sous les couleurs de Gil Vicente. Formé au RC Strasbourg, passé par US Orléans puis SCU Torreense, le Français s’impose progressivement en Liga Portugal. Les pensionnaires du Roazhon Park l’ont identifié et ils envisagent de passer à l’attaque lors du prochain marché des transferts.

Le nouveau coach rennais, Franck Haise aurait donné son feu vert pour l’arrivée du solide roc. Marvin Elimbi pourrait combler le départ de Jérémy Jacquet. Ce dernier va poser ses valises à Anfield en Angleterre à la fin de la saison. Le deal est déjà bouclé entre Liverpool et Rennes.

Lié à son club jusqu’en juin 2028 et estimé autour de 3 millions d’euros, Elimbi a déjà disputé 20 matches de championnat cette saison, confirmant son statut de cible prioritaire pour renforcer la ligne défensive de l’un des deux prétendants.

