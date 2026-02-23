Mercato PSG : Luis Campos boucle deux dossiers XXL

Les dirigeants du PSG ont déjà bouclé deux prolongations. Un autre gros dossier est sur le point d’échouer.

Mercato : Le PSG verrouille João Neves, mais le dossier Senny Mayulu stagne

La direction du PSG poursuit sa vaste opération de prolongations. Si plusieurs cadres ont déjà sécurisé leur avenir, un dossier important reste aujourd’hui dans l’impasse au milieu de terrain.

Dans la continuité d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, le club parisien a lancé une campagne pour stabiliser son effectif. Après la prolongation de Willian Pacho et alors que les discussions avancent positivement avec Fabián Ruiz et Lucas Beraldo, certaines situations restent encore à clarifier, notamment celles d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.

Selon les informations de la presse française, João Neves a officiellement prolongé son contrat d’une année supplémentaire. Le milieu portugais est désormais engagé jusqu’en 2030, avec à la clé une revalorisation salariale, preuve de la confiance du club.

Arrivé en provenance de SL Benfica, le joueur de 21 ans s’est imposé immédiatement comme un élément clé de l’entrejeu parisien. Son association avec Vitinha et Fabián Ruiz apporte équilibre et complémentarité, tandis que son impact offensif progresse, avec un bilan solide cette saison.

À l’inverse, le PSG se heurte à un blocage dans le dossier Senny Mayulu. Les discussions pour une prolongation jusqu’en 2030 n’ont pour l’instant débouché sur aucun accord. Le jeune milieu de 19 ans réclamerait un salaire supérieur à ce que prévoit la nouvelle grille interne.

Une exigence qui refroidit la direction, désireuse de conserver son joueur formé au club, mais sans déroger à sa politique salariale. Les pourparlers sont donc à l’arrêt, laissant planer l’incertitude sur son avenir à Paris.

