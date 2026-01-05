Mercato Stade Rennais : Un départ à 60 M€ déjà programmé ?

La direction du Stade Rennais refroidit l’Angleterre avec un prix XXL pour Jérémy Jacquet.

Jérémy Jacquet attire les convoitises. Le défenseur central du Stade Rennais s’est imposé comme l’une des révélations de la saison et suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont Manchester United, Arsenal et Chelsea. Mais le club breton n’a aucune intention de brader sa pépite.

Titulaire régulier en Ligue 1 avec déjà 15 apparitions cette saison, Jacquet affole les recruteurs malgré l’absence de sélection en équipe de France A. Sa progression laisse penser que son avenir pourrait rapidement s’écrire loin de la Bretagne. Afin de se donner les moyens de le conserver ou de le céder au prix fort, le Stade rennais a fixé un montant élevé pour son défenseur.

Selon Team Talk, Manchester United suit de très près Jérémy Jacquet, avec une possible offensive pendant ce mercato hivernal. Arsenal et Chelsea font aussi des yeux doux à ce chouchou de Habib Beye. Rennes, de son côté, attendrait au moins 60 millions d’euros pour laisser partir son défenseur, pourtant estimé à 20 M€ par Transfermarkt. Les cadors anglais pourraient casser leur tirelire pour déloger ce roc du Stade Rennais cet hiver.

