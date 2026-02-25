Mercato : l’OM a trouvé le successeur de Habib Beye

Le nouveau coach de l’OM, Habib Beye pourrait plier ses bagages à la fin de la saison. Le nom de son successeur circule déjà à Marseille.

Mercato OM : Marcelo Gallardo attendu à Marseille ?

Arrivé dans l’urgence, Habib Beye n’a pas totalement convaincu au sein de la direction de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien international sénégalais doit relever l’équipe avant d’envisager la suite. Pour sa première contre le Stade Brestois 29, c’est échec. Le nouveau coach a du temps pour redresser la barre.

Les Olympiens visent le sacre en Ligue 1 et en Coupe de France. Mais on ignore si Beye pourra combler les attentes. En cas de mauvais résultats, un nouvel entraîneur va débarquer à Marseille. Un nom circule ces dernières heures dans les couloirs de la Commanderie. Il s’agit de Marcelo Gallardo. Ce dernier a quitté River Plate et est désormais libre.

Le technicien argentin pourrait envisager un premier défi européen à 50 ans. Le profil de Gallardo avait déjà séduit par le passé. Pablo Longoria avait déjà tenté de l’amener à Marseille, sans succès. Pour le moment, la direction sportive semble plutôt alignée derrière Beye, dont le projet bénéficie du soutien interne. Son sort dépendra donc avant tout des résultats dans les prochains mois.

