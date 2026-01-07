OM-PSG : Coup dur, De Zerbi confirme trois absents !

L’OM a à cœur de remporter le Trophée des champions ce jeudi face au PSG. Mais Roberto De Zerbi sera privé de trois joueurs pour ce choc au Koweït.

OM : De Zerbi a un plan pour vaincre encore le PSG

L’Olympique de Marseille est présent au Koweït avec un seul objectif. Celui de gagner le Trophée des champions face au PSG. Ce Classique tant attendu se déroulera jeudi soir dans une ambiance particulière. De nombreux fans phocéens ayant boycotté la rencontre. Tandis que le PSG a annulé le déplacement de ses supporters en raison du faible nombre d’inscrits.

L’enjeu de ce choc OM-PSG est pourtant immense. Roberto De Zerbi et ses hommes ont là une opportunité en or de soulever un premier titre majeur. L’entraîneur marseillais le sait très bien. Il ne prend pas ce voyage au Koweït à la légère. Même si le PSG est la « plus forte équipe d’Europe », l’italien affiche une détermination sans faille.

De Zerbi exige de ses joueurs « férocité absolue » et un courage à toute épreuve. Cela permettra, selon lui, de réitérer la performance du dernier Classique remporté par les Olympiens. Le mot d’ordre est donc donné : « on va lutter et jouer avec courage ».

Trois joueurs manquent à l’appel

L’entraîneur de l’OM devra cependant composer avec trois absents. Arthur Vermeeren et Bilal Nadir sont suspendus, tandis que Nayef Aguerd est mobilisé par la CAN 2025. De Zerbi l’a rappelé lors de cette conférence de presse. Il peut heureusement compter sur le retour de son capitaine Leonardo Balerdi.

Il a même pris la défenseur du défenseur argentin, en rappelant son importance au sein de l’équipe. « Vous critiquez souvent notre capitaine. Mai quand il est absent, tout le monde le regrette », a-t-il lancé. Marseille se présentera face ay PSG avec l’ambition de remporter ce sacre.

