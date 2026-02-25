OM-OL : La LFP va sévir, une lourde sanction imminente

À quelques jours de l’Olympico OM-OL, une vive inquiétude s’empare de Marseille. Le stade Vélodrome risque d’être sanctionné par la LFP suite aux déboires des supporters.

OM-OL : Le Vélodrome en danger, un huis clos partiel envisagé

C’est ce dimanche qu’aura lieu l’Olympico tant attendu de la Ligue 1. L’Olympique de Marseille accueille son rival l’Olympique Lyonnais pour un duel décisif dans la course à la Ligue des champions. Quatre points seulement séparent les deux équipes. Mais le stade Vélodrome risque aussi de sonner un peu creux lors de ce choc OM-OL.

Le Phocéen nous apprend que la commission de discipline de la LFP va trancher sur le sort de la partie haute du Virage Sud. Une pluie de fumigènes et de pétards avait été observée lors du nul frustrant face à Strasbourg (2-2) le 14 février dernier. L’atmosphère était tendue lors de ce match. Surtout que les hommes de Roberto De Zerbi sortaient d’une humiliation à Paris (5-0).

La LFP rend son verdict ce mercredi

Les supporters de l’OM avaient multiplié les banderoles acerbes et craquages de fumigènes en tribunes pour manifester leur mécontentement. Ces gestes pourraient couter très cher au club phocéen. La sévérité de la LFP concernant l’usage d’engins pyrotechniques place l’OM dans une position délicate.

L’Olympique de Marseille risque d’être privé d’une partie de son poumon acoustique pour un choc aussi important que l’Olympico. Cela constituerait un handicap majeur pour Mason Greenwood et ses coéquipiers. Le verdict de l’instance est attendu dans les prochaines heures. Les Phocéens espèrent éviter un stade amputé de sa ferveur habituelle pour ce duel au sommet.

