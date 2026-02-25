Coup de théâtre à l’OM : Pavard trouve un nouveau club !

Prêté par l’Inter Milan, Benjamin Pavard ne devrait pas rester à l’OM cet été. Le défenseur français dispose d’une porte de sortie prestigieuse en Bundesliga.

Mercato OM : Benjamin Pavard vers un retour en Bundesliga

L’aventure de Benjamin Pavard à l’Olympique de Marseille touche progressivement à sa fin. L’international tricolore est arrivé l’été dernier à l’OM en prêt. Son option d’achat est de 15 millions d’euros. Sauf que le défenseur polyvalent n’a jusqu’ici pas réussi à convaincre la direction phocéenne.

Ses prestations décevantes en 18 matchs de Ligue 1 cette saison ont scellé son sort. Le club entraîné par Habib Beye ne devrait pas lever son option d’achat. Benjamin Pavard va sans doute retourner cet été à l’Inter Milan avant de faire ses valises pour une nouvelle destination. Le champion du monde 2018 conservant une cote solide en Bundesliga.

Le Borussia Dormund se positionne pour son transfert

Le quotidien allemand Bild rapporte en effet que le Borussia Dortmund se penche sérieusement sur le profil de Benjamin Pavard. Ce dernier connait parfaitement le championnat allemand pour avoir évoluer durant plusieurs saisons au Bayern Munich et Stuttgart. Cette piste apparait comme une piste idéale pour relancer sa carrière.

Ce dossier reste complexe. Puisque Benjamin Pavard est contractuellement lié à l’Inter Milan jusqu’en juin 2028. Le BVB 04 devra donc négocier une formule adaptée pour s’attacher ses services. Avant cela, le joueur de 29 ans reste concentré sur sa fin de saison à l’OM.

