ASSE : Deux excellentes nouvelles pour Montanier avant Pau

L’infirmerie de l’ASSE se vide progressivement. Avant le déplacement des Verts à Pau, samedi, deux blessés son revenu à l’entraînement individuel.

ASSE : Mahmoud Jaber en reprise individuelle

L’ASSE pourrait récupérer, bientôt, Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Remis de leur blessure, ils ont quitté l’infirmerie. Selon les informations de Peuple-Vert, ils ont entamé leur reprise, mais en marge du collectif. « Mahmoud Jaber a retrouvé les terrains en séance individuelle », assure le média spécialisé ce mercredi.

Lisez aussi : ASSE : Comment Montanier a boosté Saint-Etienne contre Laval

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Pavard trouve un nouveau club !

Victime d’une blessure musculaire dès l’entame du match contre le Stade de Reims, le milieu de terrain de Saint-Etienne est absent depuis le 24 janvier. Ayant juste entamé sa réathéltisation, il ne pourra évidemment pas être disponible pour affronter Pau FC, samedi (19h).

Mais le retour de l’international Israélien sur le terrain est une bonne nouvelle pour Philippe Montanier, en vue du sprint final décisif de la saison. « La présence de Jaber sur le terrain, même en travail spécifique, indique qu’il entre dans la dernière phase de sa récupération », souligne la source, tout annonçant le probable retour du joueur en Ligue 2, « d’ici deux à trois semaines », soit en mars.

ASSE : Chico Lamba a entamé la rééducation

Victime d’une rechute dans le même match, à la suite de Jaber, Chico Lamba est également de retour sur les terrains. Il est toujours en rééducation spécifique. Il est apparu en séance individuelle mardi, comme l’indique P-V.

Jeudi, l’entraîneur de l’ASSE donnera plus de détails sur le retour du milieu défensif israélien et du défenseur central portugais, en conférence de presse d’avant-match.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Sprint final, un calendrier relevé pour Saint-Etienne

À voir

OL : Révoqué d’Eagle Football, John Textor riposte

ASSE : Bonne nouvelle pour les supporters avant Pau FC

ASSE : Ce discours de Montanier va marquer toute la saison