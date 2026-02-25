PSG-Monaco : Choix fort de Luis Enrique en attaque, les compos

Le Parc des Princes accueille ce mercredi soir le choc décisif entre le PSG et l’AS Monaco. Luis Enrique a prévu quelques changements tactiques pour ce barrage retour de Ligue des champions.

PSG : Luis Enrique modifie son attaque, Désiré Doué aligné contre Monaco

Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se retrouvent ce mercredi en barrage retour de Ligue des champions. Forts de leur victoire à l’aller, les hommes de Luis Enrique abordent cette rencontre à domicile dans la posture de grand favori. Ils tenteront de garder leur avantage afin d’accéder aux huitièmes de finale de C1.

Luis Enrique se présentera une nouvelle fois avec un effectif impacté par plusieurs blessures. Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou sont toujours à l’infirmerie. A cela s’ajoute l’indisponibilité d’Ousmane Dembélé. L’attaquant français est insuffisamment remis d’une gêne au mollet.

Lire aussi : Mercato PSG : Après Mayulu, un autre espoir proche de signer

À voir

OL : Bonne nouvelle, un joueur clé apte pour l’Olympico

Son forfait oblige Luis Enrique à modifier son secteur offensif. Héros du match aller avec un doublé salvateur, Désiré Doué devrait débuter la rencontre à la pointe de l’attaque parisien. Il sera entouré de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia pour écœurer la défense monégasque.

Matvey Safonov préféré à Lucas Chevalier

L’entrejeu du PSG ne connaitra pas de changements majeurs. Luis Enrique devrait reconduire son trio habituel composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Derrière, la charnière Pacho-Marquinhos sera épaulé d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Dans les cages, Matvey Safonov conservera son poste au détriment de Lucas Chevalier.

Lire aussi : PSG-Monaco : Enorme coup de pression de Luis Enrique au vestiaire

En face, l’AS Monaco prépare une riposte audacieuse. Sébastien Pocognoli optera à priori pour un système en 3-4-3. La défense s’articulera autour de Denis Zakaria, Wout Faes et Thilo Kehrer. La grande surprise vient du milieu de terrain avec en l’absence de Golovine.

La composition probable du Paris SG :

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes

À voir

Mercato PSG : Après Mayulu, un autre espoir proche de signer

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves

Attaquants : Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

La possible composition de l’AS Monaco

Gardien : Köhn

Défenseurs : Kehrer, Zakaria (c), Faes

Milieux : Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique

À voir

Crise à l’OM : Une recrue ne manque pas de culot !

Attaquants : Akliouche, Balogun, Coulibaly

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Un cadre veut claquer la porte, sa destination connue

Mercato PSG : Un indésirable trouve preneur

À voir

ASSE : Comment Montanier a boosté Saint-Etienne contre Laval

Mercato PSG : Luis Campos a trouvé un nouveau roc en Belgique