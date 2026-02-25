FC Nantes : Pluie de bonne nouvelle avant le LOSC

Le technicien du FC Nantes, Ahmed Kantari enregistre de bonnes nouvelles avant le choc face au LOSC en Ligue 1. L’équipe sera presque au complet.

LOSC vs FC Nantes : Le point sur le groupe du FCN

Le choc entre le LOSC et le FC Nantes, programmé dimanche 1er mars pour la 24e journée de Ligue 1, oppose deux formations aux ambitions opposées. Les Dogues peuvent revenir à hauteur du quatuor de tête, tandis que les Canaris espèrent réduire l’écart avec le premier non-relégable.

Nantes aborde ce déplacement avec un regain de confiance après avoir mis fin à une longue disette à domicile en dominant Le Havre AC (2-0). Ce succès, le premier à la Beaujoire depuis six mois, permet aux Jaune et Vert de rester au contact de la place de barragiste. Mais la situation demeure critique : plombé par cinq revers consécutifs, dont les derniers face à Olympique Lyonnais (0-1) et AS Monaco (1-3), le club pointe au 17e rang, à six longueurs du maintien.

À voir

ASSE : Deux excellentes nouvelles pour Montanier avant Pau

Lire aussi : Mercato : le TFC traque une pépite du FC Nantes

Avant cette affiche face aux Dogues, le coach nantais, Ahmed Kantari enregistre de bonnes nouvelles. Sur le plan de l’effectif, l’attaquant Matthis Aline, auteur de quatre buts cette saison en championnat, effectue son retour après suspension. En revanche, l’incertitude plane autour d’Ignatius Ganago, touché lors du dernier match.

Le groupe devrait néanmoins être presque au complet pour ce voyage dans le Nord, avec notamment le retour en forme de Fabien Centonze sur le flanc droit et l’apport remarqué de la recrue Kaba au milieu. Seul le latéral droit Kelvin Amian est suspendu pour ce choc.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

À voir

OM-OL : La LFP va sévir, une lourde sanction imminente

Mercato FC Nantes : le Bayern traque le chouchou de Kita

Mercato FC Nantes : Un nouveau coach dit oui à Kita