OL : Révoqué d’Eagle Football, John Textor riposte

Evincé de la Direction d’Eagle Football, John Textor contre-attaque. Il conteste les décisions d’Ares et Michele Kang et se dit toujours aux commandes du groupe.

OL : Ares et Kang révoquent Textor d’Eagle Football

En conflit ouvert avec John Textor, pour le contrôle d’Eagle Football BidCo, Ares Management Corporation, créancier du groupe, et Michele Kang ont écarté l’homme d’affaires américain de la Direction de la holding.

Dans un document publié mardi par Companies House britannique, le groupe d’investissement américain, la patronne de l’OL et des administrateurs d’Eagle ont officialisé l’éviction de John Textor.

Ce dernier avait tenté de prendre le contrôle total d’Eagle Football, en janvier dernier, en nommant de nouveaux administrateurs et en écartant Michele Kang. Mais son coup de force n’avait pas réussi. Puisqu’une Assemblée générale d’Eagle Football Group avait été tenue sans lui et des mesures avaient été prises à son encontre.

John Textor contre-attaque : « Je reste l’unique propriétaire »

Mais quelques heures après l’officialisation de sa révocation à la tête d’Eagle Football BidCo, John Textor est passé à nouveau à l’offensive. Dans un long communiqué publié ce mercredi, il assure rester « l’unique propriétaire » et rejette catégoriquement les décisions prises par ses adversaires, dans la lutte pour le contrôle du groupe.

L’ancien président de l’Olympique Lyonnais dénonce un « accord parallèle secret et activement dissimulé » entre Michele Kang, Ares et un seul administrateur d’Eagle Bidco. Selon lui, les derniers changements dans la gouvernance et le contrôle de l’OL « constituent des violations manifestes de la loi française ».

Accusé d’avoir tenté « un coup d’état » en janvier, le dirigeant de 60 ans indique que son action consistait à ramener « l’ordre nécessaire pour assurer le bon fonctionnement » d’Eagle, lors de l’assemblée générale.

En tout cas, John Textor assure qu’il reste au contrôle de l’Olympique Lyonnais et de Botafogo, deux clubs appartenant à la Holding Eagle Football BidCo.

