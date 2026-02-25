ASSE : Comment Montanier a boosté Saint-Etienne contre Laval

En marge de son discours intense d’avant-match, l’entraîneur de l’ASSE a passé un message fort des supporters à ses joueurs, afin de les booster avant Laval.

ASSE : Le discours salvateur de Philippe Montanier avant Laval

Avant d’affronter le Stade Lavallois samedi dernier, Philipe Montanier avait mis en garde les joueurs de l’ASSE contre un relâchement, comme ce fut le cas contre l’US Boulogne, avant son arrivée. Les Verts avaient été surpris par les Boulonnais à Geoffroy-Guichard (1-0).

Dans son discours d’avant-match, il avait déclaré : « Quel est notre principal adversaire ? Nous ! Et plus particulièrement votre subconscient, qui vous dit que Laval est une équipe mal classée, qu’à Geoffroy-Guichard, ce sera facile. Prenez le contrôle de votre cerveau ! Dites-lui que ce sera aussi difficile que contre Boulogne ».

Le message fort des GA92, qui a boosté Saint-Etienne

Le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne ne s’est pas arrêté à ce discours finalement salvateur, il avait également montré une banderole des ‘’Green Angels’’ aux Verts. Le massage du groupe ultras était assez fort pour doper ces derniers.

« Chez nous, seule notre étoile a sa place au dessus du blason… Notre état d’esprit est collectif, que ceux qui n’en font pas partie s’en aillent ! », avaient écrit les GA92, pour mettre leurs joueurs devant leurs responsabilités, vis-à-vis du maillot Vert.

Et le message est passé 5/5, car l’ASSE a enchaîné une troisième victoire, contre Laval, et est désormais 2e de Ligue 2, à 2 points du leader.

