OL : Bonne nouvelle, un joueur clé apte pour l’Olympico

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour un joueur majeur de l’OL, touché lors de la défaite de Lyon à Strasbourg (3-1), dimanche dernier.

L’OL s’est incliné devant le RC Strasbourg, au stade de la Meinau, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Elle avait également perdu Pavel Sulc à la suite d’une blessure, dès la 28e minute de jeu.

Trois jours plus tard, il s’entraîne encore en salle, selon Olympique-et-Lyonnais. L’attaquant tchèque reste incertain, voire forfait pour l’Olympico, comme annoncé par Le Progrès, mardi.

Clinton Mata va mieux, il est revenu à l’entraînement

En revanche, il y a eu plus de peur que de mal pour Clinton Mata. Touché au genou lors d’un contact avec Ben Chilwell, en toute fin de match, il semble aller mieux. Il était présent à la reprise des entraînements des Gones, mardi, pour préparer le match contre l’OM, d’après le média spécialisé.

Si l’on s’en tient aux informations de la source, le défenseur central devrait tenir sa place dans l’équipe de Paulo Fonseca contre celle d’Habib Beye, dimanche soir (20h45) au Vélodrome. Ce qui est une bonne nouvelle pour le coach de l’OL, avant le décisif choc en Provence.

Lyon et Marseille en quête de relance

Battus respectivement par Brest et Strasbourg, Marseille et Lyon sont en quête de relance. Les Marseillais (4es) tenteront de réduire l’écart de 5 points qui le séparent des Lyonnais (3es), tandis que ces derniers auront à cœur de mettre leur adversaire à 8 points. L’enjeu de cette rencontre de la 24e journée est donc colossal pour les deux Olympiens.

