Mercato OM : Habib Beye prévoit un raid surprise à la Juve

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye se projette déjà sur le prochain mercato estival. Il envisagerait même de recruter un milieu expérimenté de la Juventus.

Mercato : Habib Beye tente d’attirer Weston McKennie à l’OM

L’inquiétude persiste à l’Olympique de Marseille. La défaite à Brest (2-0) n’a pas amélioré les choses. Habib Beye peine à relancer cette équipe phocéenne. Mais le nouvel entraîneur de l’OM ne perd pas de vue ses objectifs. Lui et son équipe effectuent actuellement un stage de préparation en Espagne, loin du tumulte marseillais.

Cela n’empêche pas Habib Beye et la direction de l’OM de se projeter sur le mercato à venir. Le coach phocéen ambitionne d’injecter du sang neuf dans son équipe. Plusieurs noms sont évoqués ces derniers jours, tels que Hicham Boudaoui et Ismaël Kamissoko. Les recruteurs marseillais creusent aussi une piste inattendue en Italie.

Le journaliste Nicolò Schira rapporte que l’OM a jeté son dévolu sur Weston McKennie. Le milieu de terrain arrive en fin de contrat à la Juventus. Il refuse jusqu’ici d’étendre son bail, malgré les différentes offres des Bianconeri. Si sa situation reste intacte, l’international américain quittera gratuitement la Juventus cet été.

Attention à la concurrence

Sa situation contractuelle représente une aubaine pour l’Olympique de Marseille. Habib Beye et son équipe pourraient s’attacher les services d’un milieu expérimenté à moindre coût. Weston McKennie pourrait donc retrouver son ancien coéquipier Timothy Weah à l’OM.

Les Olympiens devront cependant faire face à une rude concurrence. Aston Villa, l’Inter Milan, l’AC Milan et l’AS Roma sont aussi à ses trousses. Tous ces clubs espèrent recruter gratuitement Weston McKennie cet été. Ce qui complique la tâche à l’OM.

