Mercato PSG : Direction Premier League pour Senny Mayulu ?

Le PSG va-t-il perdre l’un de ses plus beaux joyaux ? Senny Mayulu semble pour l’instant réticent à l’idée de signer un nouveau bail et réveille l’intérêt des recruteurs britanniques.

Courtisé par les plus grands clubs de Premier League, Senny Mayulu bloque pour l’instant les discussions concernant sa prolongation de contrat avec le PSG. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu offensif de 19 ans serait dans le viseur d’Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham.

Ces géants de Premier League sont prêts à casser leur tirelire pour déloger le crack français. Les pensionnaires du Parc des Princes font le forcing pour garder Senny Mayulu, mais il veut quitter le navire. Les dirigeants du club de la capitale ne sont pas en mesure de satisfaire ses exigences financières. Le divorce se précise donc entre les deux camps.

Avec des statistiques solides cette saison (9 contributions directes à un but en 28 rencontres), l’international Espoirs français affole le marché. Sa valeur marchande est désormais fixée à 40 millions d’euros. Senny Mayulu va bientôt prendre une décision fixe concernant son avenir. D’autres clubs européens se positionnent aussi pour s’attacher ses services.

