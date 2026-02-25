Mercato OM : Nwaneri, la décision est prise

Ça se bouscule à l’OM pour l’avenir de la recrue hivernale, Ethan Nwaneri. Le joueur n’est plus en odeur de sainteté à Marseille.

Mercato OM : Nwaneri déjà relégué au second plan

À peine arrivé cet hiver en provenance d’Arsenal, Ethan Nwaneri vit déjà le calvaire à l’OM. Le jeune milieu offensif ne semble plus entrer dans les plans du nouveau coach, Habib Beye.

Le prêt du Londonien avait été validé par Mikel Arteta avec l’objectif de le faire progresser sous la direction de Roberto De Zerbi. Mais le départ du technicien italien complique les choses. Malgré des débuts prometteurs au Vélodrome face à Lens, Nwaneri a ensuite été peu utilisé par Jacques Abardonado puis simplement aperçu en fin de match sous Habib Beye.

Selon La Provence, le passage à un système en 3-5-2 compromet son temps de jeu à Marseille. Sans véritables ailiers dans ce dispositif, le profil du jeune Gunner semble difficile à intégrer, que ce soit en piston où Igor Paixao apparaît mieux armé ou dans un rôle axial, davantage destiné à Abdelli. La possibilité de suppléer Mason Greenwood en soutien d’attaque reste, elle aussi, très incertaine.

Du côté d’Arsenal, la situation est suivie avec frustration. D’après Talksport, les Gunners espéraient que ce prêt offrirait visibilité et expérience au joueur de 18 ans en vue d’un éventuel transfert estival. Sans temps de jeu régulier, l’opération pourrait finalement s’avérer perdante pour toutes les parties.

