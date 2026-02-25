Mercato PSG : Après Mayulu, un autre espoir proche de signer

La direction du PSG a entamé une vaste opération de prolongation en interne. Et si les négociations avec Senny Mayulu traînent en longueur, Paris est en passe de sécuriser un autre talent prometteur.

Mercato : En plus de Mayulu, le PSG veut verrouiller Mathis Jangeal

Le centre de formation du Paris Saint-Germain continue d’animer la rubrique mercato. Les dirigeants parisiens tentent actuellement de blinder leur pépite Senny Mayulu, très convoitée en Premier League. Les négociations sont en cours pour sa prolongation. Mais ce n’est pas tout.

La direction du PSG planche sur une autre signature en interne. L’Equipe rapporte que les responsables parisiens ont récemment soumis une proposition de contrat professionnel à Mathis Jangeal. Ce jeune talent enchaine de solides prestations avec la réserve. Il en est déjà à 12 réalisations et 7 passes décisives en 22 matchs cette saison.

Son profil prometteur n’est pas passé inaperçu. Mathis Jangeal est déjà sur les tablettes de plusieurs formations allemandes et espagnoles, prêtes à l’attirer hors des frontières françaises. Le PSG tenter donc de verrouiller son milieu offensif de 17 ans. Et si une réponse définitive est attendue prochainement, les signaux semblent plutôt positifs pour Paris.

Un attachement profond au Paris Saint-Germain

Le quotidien sportif ajoute que Mathis Jangeal et sa famille restent très attachés au club de la capitale. Malgré diverses sollicitations extérieures, sa volonté première est de s’inscrire durablement dans le projet mené par Luis Enrique. Un accord entre les deux parties devrait vite être signé.

