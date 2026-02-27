Ça chauffe à l’OM : Habib Beye face à un départ inattendu

Avant le choc OM-OL de ce dimanche, Habib Beye doit gérer un autre dossier épineux dans le vestiaire. Le gardien Jeffrey De Lange se rapproche d’un départ.

Mercato OM : Habib Beye risque de perdre Jeffrey De Lange

L’agitation ne faiblit pas à l’Olympique de Marseille ! L’équipe de Habib Beye peaufine actuellement sa condition physique à Marbella. L’objectif est de mieux se préparer pour le prochain choc contre Lyon. En attendant, un vent de révolte souffle en interne.

Lire aussi : OM : Le plan secret de Habib Beye pour faire tomber Lyon

À voir

OL : Olympico, Fonseca et Tolisso rassurent pour Endrick

Benjamin Pavard n’est plus le seul joueur susceptible de s’en aller. Habib Beye risque aussi de perdre son gardien de but Jeffrey De Lange au terme de la saison. Le média néerlandais révèle que la direction phocéenne a entrepris des démarches afin de prolonger le portier de 27 ans. Sauf que ce dernier ne l’entend pas forcément de cette oreille.

Peu enclin à signer un nouveau bail à Marseille

Jeffrey De Lange se heute à un plafond de verre à l’OM. Depuis son arrivée en octobre 2024, il doit se contenter d’un statut de doublure. Il n’a disputé que 4 rencontres de Ligue 1 cette saison. Un temps de jeu difficile à encaisser. La récente décision de Habib Beye de réinstaller Geronimo Rulli dans les buts pèse dans son hésitation.

Le Batave a compris qu’il lui sera difficile de s’imposer à l’OM. Il n’est donc pas enclin à prolonger son contrat expirant en juin 2027. Jeffrey De Lange pourrait utiliser sa position contractuelle pour forcer son départ de l’Olympique de Marseille dès cet été.

Lire la suite sur l’OM :

OM-OL : Un premier verdict tombe pour Leonardo Balerdi !

OM : Le plan secret de Habib Beye pour faire tomber Lyon

À voir

PSG : Mauvais signe pour Luis Enrique avant Chelsea !

OM-Toulouse : CdF, un choix de la FFF fait jubiler Marseille