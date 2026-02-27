OL : Olympico, Fonseca et Tolisso rassurent pour Endrick

Exclu à Nantes et décevant à Strasbourg, Endrick est attendu contre l’OM lors de l’Olympico. Paulo Fonseca et Corentin Tolisso rassurent au sujet de l’état d’esprit du jeune joueur.

OL : Endrick sévèrement critiqué par Domenech et Puydebois

Transparent contre le RC Strasbourg, Endrick a été beaucoup critiqué cette semaine. Raymond Domenech et Nicolas Puydebois, notamment, ont pointé son jeu un peu trop individuel.

« Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Endrick n’a rien fait de tout ça », a martelé l’ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais.

Quant à l’ancien gardien de but des Gones, il a dénoncé une attitude trop suffisante du jeune attaquant, qui se soustrait des tâches défensives quand Lyon perd le ballon.

« Endrick, tu le vois marcher pendant que l’équipe est en difficulté. il ne revient pas, il ne fait pas les efforts défensifs », a-t-il constaté, après la défaite de Lyon à Strasbourg (3-1).

Fonseca : « J’ai parlé avec Endrick, il a compris l’importance de rester équilibré »

Toutefois, Paulo Fonseca rassure. Il confirme avoir recadré le Brésilien, après son exclusion à Nantes et son match raté contre le Racing Club Strasbourg en Alsace.

« J’ai parlé avec tous les joueurs, particulièrement avec Endrick. C’est un joueur qui écoute, qui veut progresser, et il a compris l’importance de rester équilibré », a-t-il confié en conférence de presse, avant le match de Lyon à Marseille, dimanche (19h45).

Tolisso assure que le jeune Brésilien a appris de ses erreurs

À deux jours du si important Olympico, Corentin Tolisso indique que le joueur en provenance du Real Madrid a à cœur de retrouver son efficacité contre l’OM au Vélodrome.

« Le plus important, c’est qu’il comprenne le système que le coach veut mettre en place, et il l’a très bien compris. […]. Endrick est jeune, et il a appris de ce qu’il a vécu à Nantes. Le fait d’avoir traversé ça pourra l’aider pour le match à Marseille […] », a assuré le capitaine des Gones.

