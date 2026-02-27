PSG : Mauvais signe pour Luis Enrique avant Chelsea !

Afficher l’index Masquer l’index
Le PSG devra écarter Chelsea pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions. Et les premières tendances sont en défaveur de Luis Enrique et ses hommes.
PSG : Luis Enrique avec des statistiques défavorables face à Chelsea
La route vers un second sacre européen sera très difficile pour le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort a placé les hommes de Luis Enrique dans un tableau très complexe. Les Parisiens devront se défaire de Chelsea lors des 8es de finales de la Ligue des champions.
Lire aussi : PSG-Chelsea : Luis Enrique recadre déjà tout le monde !
Ils pourraient ensuite croiser Liverpool, Manchester City ou Real Madrid lors la suite de la compétition. Ce parcours sera très difficile. Opta indique d’ailleurs que le PSG n’a que 4,6 % de chances de conserver son titre. Paris reste loin derrière Arsenal, le grand favori de la compétition avec 27,4 %.
La source ajoute que le club entraîné par Luis Enrique n’est pas favori face aux Blues. Les statistiques accordent au Paris SG que 46,7 % de chances de qualification. Ce pessimisme trouve sa source dans l’humiliation subie face Chelsea (3-0) en finale de Coupe du monde des clubs.
Ces prédictions restent toutefois théoriques. Le PSG a prouvé la saison dernière qu’il savait déjouer les pronostics. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers devront être efficaces pour faire tomber les Blues. Le talent pur peut encore renverser ces prédictions défavorables.
