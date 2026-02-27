PSG : Mauvais signe pour Luis Enrique avant Chelsea !

Le PSG devra écarter Chelsea pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions. Et les premières tendances sont en défaveur de Luis Enrique et ses hommes.

PSG : Luis Enrique avec des statistiques défavorables face à Chelsea

La route vers un second sacre européen sera très difficile pour le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort a placé les hommes de Luis Enrique dans un tableau très complexe. Les Parisiens devront se défaire de Chelsea lors des 8es de finales de la Ligue des champions.

Ils pourraient ensuite croiser Liverpool, Manchester City ou Real Madrid lors la suite de la compétition. Ce parcours sera très difficile. Opta indique d’ailleurs que le PSG n’a que 4,6 % de chances de conserver son titre. Paris reste loin derrière Arsenal, le grand favori de la compétition avec 27,4 %.

La source ajoute que le club entraîné par Luis Enrique n’est pas favori face aux Blues. Les statistiques accordent au Paris SG que 46,7 % de chances de qualification. Ce pessimisme trouve sa source dans l’humiliation subie face Chelsea (3-0) en finale de Coupe du monde des clubs.

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀



The draw for the last 16 of the Champions League is set.



The Opta supercomputer has cranked into gear and simulated the last-16 fixtures 10,000 times to determine who are the favourites to reach the quarter-finals… pic.twitter.com/n2vKMjzWG2 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 27, 2026

Ces prédictions restent toutefois théoriques. Le PSG a prouvé la saison dernière qu’il savait déjouer les pronostics. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers devront être efficaces pour faire tomber les Blues. Le talent pur peut encore renverser ces prédictions défavorables.

