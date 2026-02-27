Coup de théâtre à l’OM : Loïs Openda en approche ?

Le mercato d’hiver de l’OM a été dense, et celui de l’été prochain réserve une grosse surprise. Loïs Openda, dans le dur à la Juventus, pourrait l’objet d’un transfert vers Marseille.

Mercato OM : Loïs Openda vers un retour en Ligue 1

Après avoir brillé sous les couleurs du RC Lens, Loïs Openda marque le pas. L’attaquant belge avait été transféré en 2023 à Leipzig pour une somme record de 40 millions d’euros. Deux ans plus tard, il a rejoint la Juventus Turin en prêt. Ce choix n’est pas un franc succès, puisque Loïs Openda peine à s’imposer en Serie A.

Sous bilan chez les Bianconeri est décevant. Il en est à deux réalisations en vingt-neuf rencontres disputées. Au point où l’ancien Lensois est relégué dans la hiérarchie offensive derrière Dusan Vlahovic et Jonathan David. Cette méforme alimente désormais diverses spéculations sur son avenir.

Blasting News révèle que la direction de l’OM compte profiter de cette situation pour l’attirer dans ses rangs. Habib Beye verrait en lui une belle opportunité pour muscler l’attaque phocéenne cet été. Cet éventuel retour en France permettrait au joueur de 26 ans de retrouver ses sensations dans un championnat qu’il connaît bien.

Un obstacle de taille se dresse face à l’Olympique de Marseille

Ce gros coup se heurte cependant à une réalité économique. Le prix de vente de Loïs Openda est fixé aux alentours de 35 millions d’euros. Cela constitue un frein important pour les finances marseillaises. De plus, l’Olympique de Marseille traverse une période d’instabilité interne.

Ses dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia devraient s’en aller d’ici la fin de la saison. La piste menant à Loïs Openda, aussi belle soit-elle, reste pour l’heure très hypothétique.

