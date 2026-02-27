OM-OL : Un premier verdict tombe pour Leonardo Balerdi !

L’OM est déterminé à obtenir un résultat positif ce dimanche face à l’OL. Habib Beye a pris une décision forte concernant Leonardo Balerdi avant ce choc.

OM : Leonardo Balerdi conserve le brassard de capitaine

L’Olympique de Marseille effectue actuellement un stage à Marbella. L’objectif de cet exil espagnol est de mieux préparer le prochain choc contre l’Olympique Lyonnais. Il a par ailleurs permis de lever le voile sur les intentions tactiques d’Habib Beye pour cet Olympico.

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Balerdi en danger, décision imminente !

À voir

Mercato : l’Atlético et le PSG préparent un incroyable deal

Le nouvel entraîneur de l’OM a pris une décision forte dans le vestiaire : maintenir Leonardo Balerdi dans son rôle de capitaine, comme l’indique L’Equipe. Ce choix symbolise une volonté de continuité psychologique. Malgré les critiques, le défenseur argentin détiendra les clés du leadership pour guider ses partenaires face aux Gones.

Une réorganisation tactique se met en place à Marseille

En confortant Leonardo Balerdi à son statut, Habib Beye s’assure d’un relais de confiance. Les entraînements à Marbella ont également révélé la mise en place d’un système en 4-2-3-1. L’association axiale entre Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd est évoquée. Cette charnière promet robustesse et qualité de relance.

Habib Beye envisagerait aussi de miser sur Facundo Medina et Timothy Weah dans les couloirs. Cette réorganisation viser à sécuriser l’axe tout en exploitant la vitesse sur les flancs. Il reste à savoir si cette approche de Beye sera efficace face à Lyon. Rendez-vous est pris ce dimanche soir au Vélodrome.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Le plan secret de Habib Beye pour faire tomber Lyon

OM-Toulouse : CdF, un choix de la FFF fait jubiler Marseille

À voir

PSG-Chelsea : Luis Enrique recadre déjà tout le monde !

Mercato OM : Allen Junior attendu à Marseille ?