OL : L’attitude d’Endrick à Strasbourg sévèrement critiquée

Après avoir enchanté les Lyonnais, Endrick marque le pas ! Et son attitude lors des deux derniers matchs de l’OL commence à agacer !

OL : Décisif à son arrivée, Endrick commence à décevoir

Arrivé du Real Madrid à l’OL avec le statut de star, Endrick a immédiatement mis les supporters du club rhodanien à ses pieds. Il a marqué 5 buts, dont un triplé à Metz, lors des 6 premiers matchs avec l’équipe de Lyon.

Cependant, l’attaquant de 19 ans à commencer à marquer le pas, depuis son exclusion naïve contre le FC Nantes. Cette expulsion avait été sans conséquence, car l’équipe de Paulo Fonseca avait remporté le match à 10 contre 11 à la Beaujoire (0-1).

Suspendu contre l’OGC Nice, le jeune Brésilien a fait son retour face au RC Strasbourg, dimanche dernier. Mais il a été transparent toute la rencontre. Trop individuel et se préservant des tâches défensives, Endrick a agacé les supporters, ses coéquipiers et même son entraîneur, par son attitude. Fonseca avait justement promis de le recadrer : « Endrick ? Je vais lui parler, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu ».

Puydebois allume l’attaquant Brésilien pour son attitude

Outre Raymond Domenech, Nicolas Puydebois a sévèrement critiqué le nouveau joueur de l’Olympique Lyonnais.

« Ça saute aux yeux. Tu le vois marcher pendant que l’équipe est en difficulté. Endrick ne revient pas, il ne fait pas les efforts défensifs contrairement à Pavel Sulc. C’est la différence d’attitude entre un joueur qui se bat pour l’objectif commun et le collectif et un joueur qui joue la carte perso », a-t-il fait remarquer, dans Tant qu’il y aura des Gones.

« Il ne fait pas les efforts, pour jouer uniquement les coups offensifs. Le problème, c’est que lorsque tu es dans une équipe comme l’Olympique Lyonnais, tu ne peux pas faire ça. Ce collectif a bien fonctionné quand tout le monde était au diapason de l’objectif commun », a martelé l’ancien gardien de but de Lyon.

OL : Endrick va-t-il se rattraper contre Marseille ?

À quelques jours de l’important Olympico à Marseille, Nicolas Puydebois espère revoir le Brésilien décisif et impliqué dans le jeu collectif.

« Endrick, il faut le juger sur la régularité. Il doit être régulier dans la performance. Face aux petites équipes, il met un triplé. Contre Lille et Strasbourg, des équipes qui sont meilleures au classement, est-ce qu’il a surnagé ? J’espère que face à Marseille, il me fera mentir », a-t-il analysé.

