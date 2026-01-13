Mercato FC Nantes : le sort de Hyun-seok Hong est scellé !

Hyun-seok Hong n’est plus en odeur de sainteté au FC Nantes et va plier ses bagages pendant ce mercato hivernal. Direction, la Belgique.

Mercato FC Nantes : Hyun-seok Hong sur le départ

La décision est prise pour Hyun-seok Hong au FC Nantes. Le Sud-coréen a posé ses valises sur les bords de l’Erdre lors du dernier mercato estival. Mais sous la direction de l’ex-entraîneur Luis Castro, il a vécu le calvaire. L’arrivée du nouveau coach, Ahmed Kantari ne change pas non plus la donne. Il est poussé vers la sortie cet hiver.

Le milieu offensif de 26 ans n’a disputé que six rencontres avec les Jaunes et Verts. Des performances jugées insuffisantes, qui ont conduit les dirigeants nantais à acter la résiliation de son prêt. Sauf gros rebondissement, il va prendre la direction de l’Allemagne et rejoindre Mayence, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Selon Sky Germany, l’international sud-coréen devrait ensuite être envoyé en prêt à La Gantoise, en Belgique, jusqu’à la fin de la saison.

Toutefois, son départ n’est pas encore totalement bouclé. Toujours présent à la Jonelière, le joueur se retrouve momentanément bloqué en raison d’un désaccord entre Nantes et Mayence sur les modalités de la fin de son prêt. Une situation qui retarde son rebond en Jupiler Pro League, sans remettre en cause l’issue attendue du dossier.

