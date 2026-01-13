Mercato : Après Doué, le PSG cible un autre trésor du SRFC !

Un peu plus d’un an après avoir recruté Désiré Doué pour 50 millions d’euros, le PSG pourrait récidiver et frapper un autre coup prometteur au SRFC. Explications.

Mercato : Le PSG craque pour un jeune buteur du SRFC

Les dirigeants du Paris Saint-Germain s’intéresseraient de très près à un jeune crack du Stade Rennais en vue de la prochaine saison. Avec Luis Campos, le PSG s’activerait en coulisses pour dénicher d’autres futures pépites du football mondial et le SRFC pourrait continuer à ravitailler les Rouge et Bleu.

Après Désiré Doué en août 2024, un autre jeune attaquant formé à Rennes aurait tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement du club de la capitale. En effet, selon les informations du média Goal, le PSG serait très intéressé par le profil de Kader Meïté. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2028, le buteur rennais réalise une grande saison avec 3 réalisations et 2 passes décisives en 15 matchs de Ligue 1.

À voir

INFO Mercato : L’AS Monaco remplace déjà Thilo Kehrer !

À 18 ans, le natif de Créteil est impressionnant de maîtrise, d’efficacité et de qualités aussi physiques que techniques. Un joueur complet, avec une marge de progression que toutes les grandes écuries européennes rêveraient de récupérer.

Lisez aussi : PSG: Désiré Doué fait une annonce fracassante sur son retour

D’après Média Foot, comme le PSG l’a fait avec Désiré Doué, l’idée serait d’avoir une maîtrise totale sur le dossier Meïté pour construire une relation dès maintenant et préparer une offensive pour l’avenir. Pour Désiré Doué, Paris avait commencé à se rapprocher du joueur et du SRFC une dizaine de mois avant de boucler son transfert. Même si les dirigeants du SRFC ne semblent pas pressés de laisser partir Kader Meïté.

Le Stade Rennais veut prolonger Kader Meïté

Comme son premier contrat pro, jusqu’en 2028, avait pris effet en juillet dernier, la direction du SRFC peut désormais songer à le prolonger et elle a dans l’idée de le faire, vraisemblablement pour deux ans supplémentaires. Ce qui devrait ouvrir prochainement le temps des discussions entre la direction rennaise et les représentants de Kader Meïté, selon le journal L’Équipe.

À voir

Mercato : Yan Diomandé tranche entre PSG, Liverpool et Real

Lisez aussi : Choc PSG-OM : Désiré Doué lance une menace à Marseille !

Toujours selon le quotidien sportif, le principal concerné est désormais dans le viseur de la sélection ivoirienne. International français chez les jeunes, le protégé de Habib Beye reste éligible pour la Côte d’Ivoire grâce à ses origines et attire logiquement l’attention des Éléphants, séduits par son profil athlétique et son potentiel. Sa progression rapide en Ligue 1 et son exposition grandissante au plus haut niveau font de lui un dossier suivi de près par la fédération ivoirienne, qui pourrait tenter de le convaincre pour l’avenir.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Des nouvelles fraîches tombent pour Hakimi et Désiré Doué !

Mercato : Le PSG répond violemment à City pour Désiré Doué !

À voir

FLASH Mercato : Robinio Vaz fait ses adieux à l’OM !

FLASH PSG : Grande nouvelle pour le retour de Désiré Doué !