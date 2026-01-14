Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Jeff Ekhator à Marseille ?

La direction de l’OM a trouvé une perle rare en Italie pour ce mercato hivernal. Les Italiens ont fixé le tarif pour Jeff Ekhator.

Les dirigeants de l’OM dégotent une nouvelle gâchette offensive pour combler le potentiel départ de Robinio Vaz. Ce dernier va rejoindre l’AS Roma pour 25 M€, bonus compris. L’attaquant français a donné son accord pour un contrat courant jusqu’en juin 2031. Une excellente affaire pour l’OM, qui renfloue ses caisses et se donne les moyens d’avancer sur plusieurs priorités.

Selon GiveMeSport, l’OM figure ainsi parmi les clubs intéressés par Jeff Ekhator, jeune attaquant italien de 19 ans évoluant au Genoa. International italien U21, Ekhator bénéficie d’un temps de jeu régulier depuis la saison passée. Auteur de deux buts en seize rencontres de Serie A cette saison, il attire aussi l’attention de Brentford et de l’Atalanta, qui se sont également renseignés auprès du club génois.

Un départ de Jeff Ekhator serait envisageable dès cet hiver ou lors du prochain mercato estival. Le Genoa est prêt à laisser filer sa pépite si une offre entre 20 et 25 M€ tombe. À ce stade, l’OM n’a toutefois formulé aucune offre officielle pour Jeff Ekhator. Mais avec la vente de Vaz imminente, Marseille dispose désormais des moyens d’entrer concrètement dans la bataille.

