Mercato OM : N’Golo Kanté à Marseille ? L’annonce surprise

Dans le viseur de l’OM, N’Golo Kanté pourrait surprendre lors du prochain mercato d’été. Le milieu de terrain des Bleus, actuellement en Arabie saoudite, laisse entrevoir un retour en Europe qui fait déjà parler.

N’Golo Kanté, un champion prêt à relever un nouveau défi

Depuis 2023, N’Golo Kanté a choisi l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ittihad pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. À 34 ans, le Français, connu pour sa capacité à couvrir des kilomètres sur le terrain et son humilité légendaire, n’a rien perdu de son engagement. Chaque match disputé en Arabie saoudite témoigne de son sérieux et de sa discipline, qualités qui ont longtemps fait sa force à Chelsea et avec l’équipe de France.

Lire aussi : Mercato OM : N’Golo Kanté s’éloigne, un plan B annoncé !

À voir

ASSE : Avant Montpellier, léger avantage pour Saint-Etienne

Pourtant, ce choix de carrière a eu un prix : éloigné du football européen, Kanté a été moins exposé médiatiquement et moins appelé en Bleu. Après un Euro 2024 surprenant et performant, il a montré qu’il pouvait encore peser sur la scène internationale. Chaque décision, désormais, compte pour son avenir et sa possible participation à la Coupe du monde 2026.

Mercato OM : N’Golo Kanté prêt à snober Marseille pour Fenerbahçe

Selon les informations de Foot Mercato, N’Golo Kanté ne ferme pas la porte à un retour sur le Vieux Continent. Le milieu français serait réceptif à une offre de Fenerbahçe, avec qui des discussions préliminaires ont déjà eu lieu. L’intérêt turc pourrait représenter un tremplin vers un championnat plus compétitif, idéal pour se remettre sous le feu des projecteurs avant le Mondial.

Un contrat de deux ans et demi lui a été proposé, et Kanté pourrait ainsi allier ambition sportive et visibilité internationale. À 35 ans lors de la Coupe du monde, il sait que chaque rencontre compte pour prouver qu’il reste l’un des milieux les plus fiables de sa génération. Pour Marseille, qui cherche à renforcer son milieu, l’arrivée d’un joueur de cette envergure serait un signal fort et un pari sportif audacieux.

Un choix stratégique pour le Mondial 2026

Revenir en Europe serait plus qu’un simple transfert : ce serait un message clair à Didier Deschamps et à tous les observateurs. Kanté pourrait ainsi retrouver un niveau de compétition élevé et montrer qu’il est toujours capable de dominer le cœur du jeu.

Dans ce contexte, Marseille, ou tout autre club ambitieux, pourrait devenir le théâtre d’un dernier exploit européen pour l’ancien joueur de Chelsea. Et, entre nous, voir Kanté en bleu ciel et blanc sur la Canebière serait un spectacle aussi improbable que réjouissant…

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : L’OM trouve le remplaçant de Robinio Vaz en Italie

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG proche de boucler deux gros deals !

Mercato : L’OM contrarié, Angers bloque Himad Abdelli !

Coup de théâtre à l’OM : Le transfert de Robinio Vaz modifié