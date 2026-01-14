Mercato OM : Benatia prépare un transfert malin à 0€

L’OM prépare un coup malin sur le mercato d’hiver. Alors que le club cherche à soulager Emerson Palmieri, un joueur libre attire particulièrement l’attention.

Mercato OM : Benatia sur une piste stratégique pour le latéral gauche

Pour remplacer ou épauler Emerson Palmieri, très utilisé depuis le début de la saison, l’OM explore plusieurs pistes. Parmi elles, celle menant à Souffian El Karouani, latéral gauche d’Utrecht, se confirme comme prioritaire. Âgé de 25 ans et international marocain à cinq reprises, il suscite l’intérêt des dirigeants marseillais, qui voient en lui une solution à coût réduit.

Dans cette logique, Marseille multiplie les approches comme ce fut le cas pour des joueurs en fin de contrat, à l’image de Angel Gomes, CJ Egan-Riley ou encore Adrien Rabiot. Un accord est déjà scellé avec Himad Abdelli, 26 ans, même si Angers le valorise encore à 5M€ pour un départ cet hiver, précise L’Équipe.

El Karouani : un départ d’Utrecht imminent

Les spéculations vont bon train sur l’avenir d’El Karouani. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le Marocain se rapprocherait de Fenerbahçe, mais un transfert à l’Olympique de Marseille reste plausible. Dans un entretien récent, il confiait : « C’est possible, oui. Quelle est la probabilité ? Nous le verrons dans les prochains jours ».

« Ce n’est plus un secret… Au final, c’est à moi de décider si c’est le bon club. Je prendrai cette décision pour moi et ma famille. On verra bien », a-t-il précisé. Ce mercato pourrait donc offrir à Marseille un renfort de qualité… sans casser sa tirelire. Entre prudence et ambition, Marseille pourrait frapper un joli coup à 0€, comme seuls les clubs malins savent le faire.

