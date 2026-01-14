Séisme à Marseille : De Zerbi prêt à quitter l’OM

Roberto De Zerbi n’a jamais autant fait trembler l’OM. Le ciel marseillais s’est brusquement assombri après le Trophée des Champions. Au-delà de la défaite face au PSG, une onde de choc secoue le club phocéen : l’Italien conditionne clairement son avenir à celui de Medhi Benatia.

OM : Benatia, des mots lourds de sens

La défaite contre Paris n’a pas seulement coûté un trophée à l’Olympique de Marseille. Elle a aussi ouvert une brèche dans le discours institutionnel du club. En zone mixte, Medhi Benatia a laissé filtrer un doute rarement entendu chez un directeur sportif en fonction. « Dans pas longtemps vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place… personnellement, je ne me projette sur rien du tout, je regarde demain », a-t-il lâché, lucide et amer.

À Marseille, chaque mot compte double, parfois triple. Ces déclarations ont résonné comme un aveu d’usure dans un environnement où « tu n’as jamais le temps », selon ses propres termes. L’OM vit dans l’urgence permanente, entre attentes démesurées et critiques incessantes. Benatia l’a rappelé sans fard, presque avec fatalisme.

De Zerbi, la fidélité comme ligne de conduite

Invité à réagir, Roberto De Zerbi n’a pas esquivé. Bien au contraire. L’entraîneur italien a dégoupillé une déclaration aussi forte que rare dans le football moderne. « Medhi Benatia est amoureux de Marseille… C’est lui qui m’a amené ici. Moi, je suis quelqu’un de fidèle et correct », a-t-il expliqué, posant les bases d’un engagement personnel.

Puis est tombée la phrase qui fait trembler la Commanderie : « Le jour où Benatia s’en ira, je m’en irai également ». Une fidélité revendiquée, presque romantique, à contre-courant d’un milieu où les contrats dictent souvent la morale. De Zerbi insiste : ce ne serait pas par incapacité à travailler seul, mais « pour être correct », fidèle à sa parole « dans le bien comme dans le mal ».

Un OM au bord de l’instabilité

Cette prise de position fragilise un peu plus un OM déjà sous tension. Car au-delà des hommes, c’est la cohérence du projet sportif qui vacille. Benatia et De Zerbi incarnent un duo, une vision commune, portée avec Pablo Longoria. Toucher à l’un, c’est risquer de voir l’édifice s’effriter.

À Marseille, le volcan n’est jamais éteint. Mais cette fois, la secousse est interne, profonde, et potentiellement durable. Reste à savoir si la direction saura apaiser les fissures… ou si ce séisme annoncera un nouvel exode sur la Canebière.

