Coup de théâtre à l’OM : Le transfert de Robinio Vaz modifié

Le jeune attaquant de l’OM, Robinio Vaz, est sur le point de s’engager officiellement à l’AS Rome. Mais les derniers détails du deal ont été modifiés.

Mercato OM : L’AS Rome accepte de payer les 25 M€ pour Robinio Vaz

L’affaire est désormais réglée ! Robinio Vaz quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’AS Rome durant ce mercato hivernal. Les sollicitations de clubs anglais et allemands n’ont pas été suffisantes. Le jeune attaquant de 18 ans a choisi de poursuivre sa progression en Italie. Un accord entre l’AS Rome et l’OM a été conclu.

Les échanges portaient initialement sur un prêt incluant une option d’achat de 25 millions d’euros. Sauf qu’un rebondissement vient de se produire. Le journaliste Fabrice Hawkins assure qu’il « s’agit finalement d’un transfert définitif » pour Robinio Vaz. L’AS Rome ayant accepté de verser immédiatement les 25 millions d’euros pour sa venue.

Officialisation imminente

Dans ce cas de figure, l’ancien Sochalien signera un contrat de cinq ans le liant au club romain jusqu’en juin 2031. Robinio Vaz est même attendu dans les prochaines heures à Rome afin de passer la visite médicale. L’officialisation du deal ne saurait tarder. L’OM a négocié 10% sur sa future revente.

Les chiffres de son contrat personnel sont impressionnants. Le jeune attaquant devrait toucher près de 2 millions d’euros par an à l’AS Rome, soit environ 166 000 euros par mois. Il percevait environ 10 000 euros mensuels à Marseille. Son salaire sera donc multiplié par seize. C’est un bond financier colossal pour un espoir de son âge.

