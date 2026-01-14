Mercato ASSE : KSV confirme un départ en toute discrétion

L’ASSE a officialisé le départ d’un jeune joueur issu de son centre de formation. Il a rejoint un autre club en Ligue 2, comme pressenti ces derniers jours.

ASSE Mercato : Maedine Makhloufi transféré à l’USL Dunkerque

L’ASSE avait offert un premier contrat professionnel à Maedine Makhloufi, le 28 mai 2025. Depuis cette signature, le jeune défenseur n’a pas eu sa chance avec l’équipe professionnelle en Ligue 2. Il n’a fait qu’une apparition en coupe de France à la mi-novembre, face à l’AS Quetigny.

N’entrant pas dans les plans de l’entraineur Eirik Horneland, l’arrière gauche de 20 ans a été transféré à l’USL Dunkerque, à moins de six mois de la fin de son contrat. L’AS Saint-Étienne précise que l’accord trouvé avec l’Union Sportive du Littoral porte sur le transfert définitif de Maedine Makhloufi.

À voir

Coup de théâtre : Le PSG débusque le successeur de Zabarnyi

Lisez aussi : Mercato : Surprise ! L’ASSE dit non à une grosse offre

Le natif de Saint-Priest-en-Jarez quitte le club qu’il avait rejoint en 2013, soit à l’âge de 8 ans, sans avoir réussi à s’y imposer. Il va tenter de lancer sa carrière avec le club nordiste. Et son club formateur lui souhaite bon vent. « À ce Stéphanois de naissance, l’ASSE souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière ! »

ℹ️ Ce mardi, l’AS Saint-Étienne a conclu un accord avec l'@usldunkerque pour le transfert de Maedine Makhloufi.



Le latéral gauche, ayant gravi toutes les étapes du Centre de formation et apparu avec le groupe professionnel lors du match de Coupe de France à Quétigny, rejoint… pic.twitter.com/BxzFe4ZPLJ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 13, 2026

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : La stratégie audacieuse de Horneland pour faire briller Sainté

Ligue 2 : L’ASSE explose tous les records d’affluence !

À voir

Mercato AS Monaco : C’est fait, une pointure débarque !

ASSE : Avant Montpellier, léger avantage pour Saint-Etienne