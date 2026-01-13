ASSE : Avant Montpellier, léger avantage pour Saint-Etienne

L’ASSE peut profiter d’un léger avantage, grâce au calendrier de ses adversaires, dans la course pour la montée en Ligue 1.

Avant d’affronter l’ASSE, Montpellier jouera en coupe de France

Eliminée de la coupe de France, l’ASSE aura une semaine pleine pour préparer ses matchs de Ligue 2, contrairement à ses adversaires encore engagés en coupe de France. En effet, le Montpellier HSC, le Stade de Reims, le Stade Lavallois, le Mans FC, l’ES Troyes et Amiens SC sont en 8es de finale. Ils seront en lice le mercredi 4 février selon le calendrier fédéral.

Ils joueront évidemment en coupe en semaine, puis quelques jours plus tard, en championnat le week-end. Alors que l’AS Saint-Etienne peaufinera tranquillement sa préparation, en vue de la 22e journée de Ligue 2. À cette occasion, les Verts affronteront le MHSC à Geoffroy-Guichard, probablement le samedi 7 février, soit trois jours après le match de coupe du club Héraultais.

Concurrents directs de Saint-Etienne, Troyes, Reims et le Mans concernés

Sainté va certainement espérer une fatigue chez ses adversaires, notamment les Montpelliérains, afin d’en profiter en championnat. En dehors de Montpellier, l’ASSE (4e) est en course pour la montée en Ligue 1 avec l’ESTAC (1er), le Stade de Reims (2e) et le Mans FC (5e). Ces clubs affronteront respectivement l’AS Nancy, le SC Bastia et Laval, pendant que les Verts seront opposés aux Pailladins, lors de la 22e journée.

Les Stéphanois vont naturellement croiser les doigts pour que les Troyens, les Rémois et le Manceaux trébuchent en Ligue 2, à la suite de leurs matchs en coupe de France.

