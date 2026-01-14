L’ASSE mise résolument sur sa jeunesse pour relancer son projet sportif. Avec des prolongations et des débuts prometteurs, Eirik Horneland impose sa vision audacieuse pour le Forez.

ASSE : Une jeunesse qui impose son rythme

À l’heure où beaucoup d’équipes oscillent entre expérimentations et erreurs de casting, l’ASSE a choisi la voie audacieuse de la formation. Kévin Pédro, défenseur déjà auteur de huit matchs sous le maillot vert, a prolongé jusqu’en 2030, symbole de la confiance que le club accorde à ses jeunes talents. Dans le même temps, Paul Eymard a déjà goûté aux joies d’une première mi-temps en professionnel, ce qui démontre que Sainté ne se contente pas de titulariser par obligation, mais par mérite.

Cette politique de rajeunissement, loin d’être une simple opération de communication, offre à Horneland un vivier de solutions. Les absences au poste de Pédro n’ont pas été un problème : elles ont ouvert la porte à l’émergence de nouvelles figures, et le coach peut désormais jongler entre expérience et fougue juvénile, donnant ainsi un nouveau visage à son équipe.

Des talents en pleine affirmation

Au-delà de Pédro et Eymard, d’autres jeunes pousses brillent par leur maturité et leur efficacité. El Jamali impressionne par sa capacité de percussion et son sens du jeu au milieu, tandis que Luan Gadegbeku, malgré quelques blessures cette saison, confirme tout le potentiel pressenti depuis ses débuts. Ces joueurs, loin d’être de simples promesses, sont déjà intégrés à la rotation et impactent les matchs, renforçant l’idée que Sainté possède un centre de formation performant.

Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial, souligne : « Kevin Pedro joue simple, il ne se prend pas la tête, et Eymard est un super joueur. Mais attention, il faut rester patient, il est encore très jeune. » Cette prudence n’empêche pas l’enthousiasme : la jeunesse stéphanoise séduit et commence à inscrire son empreinte sur le championnat.

Horneland, l’audace payante à Saint-Etienne

La stratégie d’Eirik Horneland est claire : miser sur la formation plutôt que sur des signatures « alibi ». Chaque jeune prolongé ou intégré au groupe a un rôle concret, utilisé sur le terrain et suivi de près, y compris par des observateurs étrangers. Cette approche renforce la crédibilité du club et démontre que l’ASSE peut se reconstruire de l’intérieur, sans dépenser des fortunes sur des joueurs venus uniquement pour combler un effectif.

Le Forez, souvent accusé d’être un vivier d’opportunités manquées, retrouve une dynamique encourageante. Entre prudence et ambition, Horneland a trouvé la formule pour faire respirer son équipe et insuffler de l’espoir aux supporters. Sainté n’est pas seulement en reconstruction : elle affirme sa nouvelle identité. Et cette jeunesse, gage de renouveau, pourrait bien faire oublier les années de disette.

