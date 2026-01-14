Ligue 2 : L’ASSE explose tous les records d’affluence !

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE continue de séduire et de remplir Geoffroy-Guichard comme au bon vieux temps de la Ligue 1. Avec plus de 31 000 spectateurs en moyenne, les Verts écrasent tous les compteurs et donnent le ton pour le reste du championnat.

ASSE : Saint-Étienne, toujours roi avec son Geoffroy-Guichard

Dès la 4ᵉ journée, le club a frappé fort : 35 729 supporters avaient répondu présents pour le nul face à Grenoble (1-1). Une affluence digne de l’élite, voire supérieure à certains clubs de Ligue 1, qui témoigne de la fidélité indéfectible du public stéphanois. Malgré la relégation, le Stade Geoffroy-Guichard reste un théâtre vibrant où l’engagement des supporters dépasse largement les attentes.

À mi-saison, la moyenne atteint 31 157 spectateurs, soit une progression impressionnante de 12 % par rapport à l’an dernier. Le club stéphanois se démarque ainsi comme le seul à franchir la barre des 30 000 spectateurs, sans pour autant devoir fermer ses guichets systématiquement. L’ASSE prouve que l’histoire et la passion peuvent transcender la performance sportive.

Une dynamique nationale à la hausse

Le phénomène Saint-Étienne n’est pas isolé. La Ligue 2 enregistre globalement un regain d’intérêt notable, avec 1,18 million de spectateurs sur les 18 premières journées, soit +10 % par rapport à la saison précédente. Quatorze clubs voient leur affluence progresser, et la moyenne du championnat grimpe à 7 898 supporters par rencontre, signe que l’enthousiasme populaire pour le football de deuxième division se consolide.

Des clubs comme Le Mans (+77 %) et Nancy (+54 %) se distinguent par leur spectaculaire remontée, tandis que d’autres, à l’instar de Reims (-37 %) ou Montpellier (-35 %), peinent à séduire malgré des stades modernes et des contextes favorables. Saint-Étienne reste le modèle de fidélité populaire, donnant l’exemple à l’ensemble du championnat et rappelant que la passion du public peut parfois dépasser les résultats sur le terrain.

