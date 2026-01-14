Mercato ASSE : KSV pousse pour Varane, une offre transmise

L’ASSE a lancé l’offensive pour recruter Jonathan Varane à Queens Park Rangers. La première réponse du club londonien est tombée.

Mercato : L’ASSE offre 6 M€ pour Jonathan Varane

L’ASSE a relancé la piste menant vers Jonathan Varane cet hiver, après l’échec pendant ce mercato d’été dernier. Le média spécialisé, Evect, a révélé le nouvel intérêt du club stéphanois pour le milieu de terrain de Queens Park Rangers. Ce mercredi, West London Sport confirme la piste et évoque une offre de Kilmer Sports ventures (KSV).

Il s’agit d’un prêt, assorti d’une option d’achat d’un montant de 5,2 millions de Livres Sterling soit un peu plus de 6 millions d’euros. Le groupe canadien a en effet revu sa proposition à la hausse, car la première était estimée à 5 millions d’euros selon L’Équipe.

QPR repousse la proposition de Saint-Etienne

Cependant, QPR a repoussé cette nouvelle proposition, comme l’assure le média britannique. Cette source croit savoir que la direction de l’AS Saint-Etienne a lié l’option d’achat à la montée de son équipe en Ligue 1. Or, il n’y a aucune certitude à présente que les Verts retrouvent l’élite à l’issue de la saison. Ils sont quatrième au classement à la mi-saison et largement devancés par le leader l’ESTAC.

Pour rappel, Jonathan Varane est valorisé à 1,4 M€ par Transfermarkt. Il est sous contrat avec le club de Championship (D2 anglaise) jusqu’au 30 juin 2030. Formé au RC Lens et révélé en Ligue 1 par le club nordiste, le petit frère de Raphaël Varane a joué en deuxime division espagnole avec le Sporting de Gijon (2022-2024). Il a rejoint Queens Park Rangers en août 2024.

ASSE : La stratégie audacieuse de Horneland pour faire briller Sainté