Mercato : L’ASSE tient un défenseur à la place de Bernauer

Alors que l’ASSE réfléchit à la question du recrutement d’un défenseur central, à la place de Maxime Bernauer, une solution est proposée à la Direction du club.

Mercato : L’ASSE étudie les options pour remplacer Bernauer

C’est fini pour Maxime Bernauer avec l’ASSE cette saison. Opéré du genou la semaine dernière, il ne rejouera plus cette saison. Pour le remplacer, Kilmer Sports Ventures est en pleine réflexion. Selon Eirik Horneland, le club attend la fin de cette semaine pour prendre une décision. Il surveille surtout la situation de Chico Lamba, qui est de retour de blessure, mais pas encore à 100 % de ses moyens physiques.

« Est-ce que la blessure de Maxime Bernauer va nous pousser à recruter au mercato ? On verra comment ça se passe cette semaine, surtout par rapport à Chico Lamba, voir s’il a besoin de plus de temps, si c’est le cas, on regardera pour le mercato », a répondu l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

À voir

Mercato OL : Le premier départ d’hiver acté à Lyon

Le technicien norvégien a également évoqué l’option Kevin Pedro en interne. Il estime que le joueur de 19 ans peut bien s’installer aux cotés de Mickaël Nadé dans la défense centrale, si Lamba n’est pas encore opérationnel. « Pour le moment, Kevin Pedro a montré de belles choses, il a montré qu’il pouvait jouer à ce niveau-là », a-t-il indiqué.

L’option Kevin Pedro validée entièrement

Anthony Perrel, journaliste pour ActivRadio, valide cette option. Il est certain que le défenseur formé à l’Académie des Verts possède le talent, la qualité technique et le profil pour suppléer Chico Lamba. « Sur les premiers mètres, il est vif. Kevin Pedro a su contenir les contre-attaques adverses, un point faible pourtant récurrent à l’ASSE ces derniers mois », a-t-il confié à Peuple-Vert récemment.

Lisez aussi : Mercato : Surprise ! L’ASSE dit non à une grosse offre

« J’ai l’impression qu’avec Pedro, on limite les actions où on se fait prendre dans notre dos. Il apporte ce petit truc que les autres (défenseurs) n’ont peut-être pas. Je pense sincèrement qu’il a une carte à jouer. J’aimerais bien qu’il puisse enchaîner. Il pourrait bien y avoir une place à prendre dans l’axe de la défense […] », a argumenté le confrère.

À voir

Mercato : 100M€, le PSG proche de craquer pour Barcola ?

Convaincus des qualités et du fort potentiel de Kevin Pedro, les décideurs du club stéphanois ont prolongé son contrat jusqu’en 2030, lundi dernier. Inscrit dans la durée dans le projet de l’AS Saint-Etienne, il est parti pour être le futur patron de la défense des Verts.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : La stratégie audacieuse de Horneland pour faire briller Sainté

Ligue 2 : L’ASSE explose tous les records d’affluence !

ASSE : Avant Montpellier, léger avantage pour Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Revirement total pour Angel Gomes !