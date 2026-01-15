Mercato OM : La vérité derrière la vente de Robinio Vaz

À l’OM, chaque départ laisse une trace. Celui de Robinio Vaz vers l’AS Roma, scellé pour 25 M€, ravive un débat éternel entre raison économique et attachement sportif.

Mercato OM : Départ de Robinio Vaz, un choix financier assumé

L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à cadrer le récit. Dans un communiqué détaillé, le club parle d’un « accord définitif portant sur un montant de 25 millions d’euros (bonus compris) et une plus-value à la revente de 10 % ». Un chiffre qui pèse lourd dans un contexte économique tendu, et qui confirme la volonté de l’OM de sécuriser ses actifs.

Fidèle à sa ligne, la direction insiste sur la cohérence de sa stratégie : « Fidèle à sa stratégie, l’OM continue de valoriser ses joueurs et de construire l’avenir du club avec ambition. » Un discours rationnel, presque chirurgical, qui peine toutefois à calmer les états d’âme du Vélodrome.

Car Robinio Vaz n’était pas un joueur comme les autres. Formé à la Commanderie, il incarnait une promesse. Le club le rappelle : « Robinio Vaz a trouvé l’environnement idéal pour s’épanouir au sein du centre de formation olympien. » En le laissant partir, Marseille gagne de l’oxygène financier mais perd une part de romantisme.

