Mercato OM : Un accord imminent pour Branimir Mlacic !

La direction de l’OM voit l’une de ses cibles hivernales s’envoler. Le jeune Branimir Mlacic est de proche de s’engager avec l’Inter Milan.

Mercato : L’OM distancé pour la pépite Branimir Mlacic

Le nom de Branimir Mlacic est régulièrement lié au mercato de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central de l’Hajduk Split est présenté comme l’une des cibles prioritaires de l’OM en défense. Mais la concurrence est rude. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Inter Milan se sont aussi positionnés pour le prodige croate.

Lire aussi : Mercato OM: La signature de Branimir Mlacic « bouclé à 80% »

À voir

L’ASSE parmi les meilleurs clubs formateurs en Europe

Les Catalans semblaient un temps en pole pour Branimir Mlacic. La situation vient de basculer en faveur de la Serie A. Le journaliste Rudy Galetti l’assure, les Nerazzurri ont pris une longueur d’avance pour sa signature. Ils auraient soumis une offre supérieure à cinq millions d’euros pour son transfert.

L’Inter Milan passe à l’offensive pour son transfert

Le confrère indique que la direction de l’Inter Milan est tout proche de conclure un accord avec l’Hajduk Split pour Branimir Mlacic. La stratégie des Nerazzurri est claire. Recruter le jeune défenseur central dès cet hiver avant de le laisser en prêt en Croatie.

Cette formule lui permettra de poursuivre sa progression dans un environnement familier avant de s’en aller cet été. Pour le moment, rien n’est encore signé. Branimir Mlacic réfléchirait très sérieusement au projet de l’Inter Milan, tout s’éloignant un peu plus des radars de l’OM.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Benatia frappe, un crack défensif va signer à l’OM

Mercato : L’OM en feu, une recrue surprise dans les tuyaux

À voir

OL Mercato : Endrick arrive, Molebe ouvre la porte de sortie

Départ de Robinio Vaz : l’OM change de plan sur le mercato