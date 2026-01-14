Mercato OM : Après Robinio Vaz, un autre départ imminent ?

L’Olympique de Marseille traverse une période de turbulences sur ce mercato. Après le départ de Robinio Vaz à l’AS Rome, c’est au tour de Darryl Bakola de se diriger vers la sortie.

L’Olympique de Marseille a déjà perdu un jeune talent cet hiver. Robinio Vaz a rejoint l’AS Rome contre un chèque de 25 millions d’euros. Un autre espoir de l’OM devrait lui aussi faire ses valises durant mercato. Darryl Bakola, dont le potentiel est indéniable, se trouve actuellement au cœur d’un conflit larvé avec sa direction.

La raison ? Son refus catégorique de prolonger son baii expirant en juin 2027 passe très mal en interne. Son investissement quotidien serait jugé insuffisant par Roberto De Zerbi. Tant d’arguments qui poussent le milieu de terrain de 18 ans vers la porte de sortie. La direction de l’OM a aussi tranché.

Elle ne retiendra pas un joueur qui ne se projette pas pleinement dans le projet sportif du club. Le président Pablo Longoria aurait fixé le prix de son prodige entre 15 et 20 millions d’euros, indique le média Goal. Cette décision confirme la stratégie de l’OM : monétiser ses pépites plutôt que de s’acharner à les conserver contre leur gré.

La Premier League débarque pour son transfert

La mise en vente de Darryl Bakola a immédiatement déclenché une véritable course pour sa signature, notamment en Premier League. Aston Villa semble tenir la corde, même si Chelsea et Newcastle restent aux aguets. L’Inter Milan et le Bayer Leverkusen tenteraient de le détourner d’Angleterre. L’OM espère en tout cas boucler de grosses ventes sur ce mercato.

