Mercato : L’OM en feu, une recrue surprise dans les tuyaux

La vente record de Robinio Vaz permet à la direction de l’OM de bénéficier de liquidités conséquentes pour son mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent même en coulisse sur une arrivée inattendue en défense.

Mercato : Un nouveau latéral gauche attendu à l’OM

L’Olympique de Marseille vient de frapper un gros coup sur le mercato en cédant Robinio Vaz. L’AS Rome a déboursé près de 25 millions d’euros pour son transfert. Cette rentrée d’argent offre aux dirigeants de l’OM des moyens nécessaires pour réajuster leur effectif.

Deux priorités ont été identifiées par la direction phocéenne : l’arrivée d’Himad Abdelli pour muscler l’entrejeu et le recrutement d’un ailier droit performant. Anis Hadj Moussa fait figure de favori pour ce dernier poste. L’international algérien de Feyenoord est même très séduit par le projet marseillais.

Sa venue apporterait une alternative de poids à Mason Greenwood et de la profondeur sur le flanc droit de l’OM. Sauf qu’un troisième dossier vient de s’ouvrir en interne: le recrutement d’un latéral gauche.

La piste Souffian El-Karouani refait surface

L’Olympique de Marseille peut compter sur Emerson Palmieri à ce poste. L’Italo-brésilien réalise une saison exemplaire avec 22 matchs disputés sous le maillot phocéen. Il ne dispose cependant d’aucune doublure de métier dans le couloir gauche. Cela inquiète la direction de l’OM.

C’est dans ce contexte que la piste menant à Souffian El-Karouani (Utrecht) est refait surface. L’Equipe assure que l’OM verrait en le latéral marocain un renfort stratégique pour sécuriser son couloir gauche. Les négociations pour le déloger des Pays-Bas devraient s’accélérer. Surtout que Souffian El-Karouani arrive en fin de contrat en juin prochain.

Le joueur de 25 ans est libre négocier avec le club de son choix en ce mois de janvier. Sa situation contractuelle et ses performances – 15 passes décisives en 30 matchs, renforcent l’intérêt de l’Olympique de Marseille à son égard. Les Olympiens souhaitent en profiter pour le recruter à bas prix.

