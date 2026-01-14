Mercato OM : L’Arabie inflige un sale coup à Marseille !

La direction de l’OM travaille activement sur l’arrivée d’un nouveau latéral gauche durant ce mercato hivernal. Mais l’Arabie saoudite sabote ses plans.

Mercato : Al Hilal bouscule l’OM pour Souffian El Karouani

L’Olympique de Marseille est bien déterminé à renforcer son attaque. Les dirigeants phocéens ne négligent pas pour autant les autres secteurs de jeu. Ils travaillent même sur l’arrivée d’un latéral gauche : Souffian El Karouani. L’international marocain réalise une saison exceptionnelle à Utrecht.

Il a été auteur de 3 buts et 15 passes décisives en 30 apparitions. Cela fait de lui le défenseur le plus prolifique d’Europe. L’OM verrait en lui le profil idéal pour concurrencer ou remplacer Emerson Palmieri. Ce denier est très utilisé depuis le début de l’exercice.

De plus, le contrat de Souffian El Karouani arrive à son terme en juin prochain. Cela représente une aubaine pour les Phocéens désireux de le recruter à bas prix cet hiver. Sauf que l’OM n’est pas seul sur ce coup. Le média Voetbal Primeur assure qu’Al-Hilal est entré dans la danse. Le club saoudien dispose de moyens colossaux pour convaincre le joueur de rejoindre la Saudi Pro League.

Un chèque de 10 millions d’euros pour son transfert

Notons que la direction d’Utrecht ne compte pas se séparer de Souffian El Karouani aussi facilement. Elle réclamerait une indemnité de transfert proche des 10 millions d’euros avant de libérer son joueur cet hiver. Cette forte concurrence d’Al-Hilal risque de faire grimper son prix. Outre cette menace saoudienne, Fenerbahçe serait également à l’affût.

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, devront agir très vite pour arracher sa signature. Au rique de voir Souffian El Karouani céder aux sirènes venues du Golfe.

