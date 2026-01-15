Mercato ASSE : Gros coup dur sur une priorité défensive

L’ASSE se heurte à un refus de taille sur l’un de ses dossiers majeurs du mercato hivernal. Une réponse négative qui complique un peu plus la quête de solidité des Verts.

Mercato ASSE : Une porte se referme en Championship

À la recherche d’un joueur capable de stabiliser son axe défensif, l’ASSE avait réactivé une piste déjà explorée l’été dernier. Jonathan Varane, milieu défensif des Queens Park Rangers, cochait toutes les cases : jeune, expérimenté et taillé pour les joutes de Ligue 2 comme celles de l’élite.

Lire aussi : Mercato : KSV pousse pour Varane, une offre transmise

Les dirigeants stéphanois ont tenté un coup structuré, avec une offre de prêt assortie d’une obligation d’achat estimée à six millions d’euros en cas de montée. Mais selon West London Sport, QPR a sèchement repoussé la proposition, de quoi refroidir l’enthousiasme forézien.

Une concurrence européenne qui s’intensifie

Ce refus n’est pas anodin. Il traduit la volonté du club londonien de conserver un élément clé de son entrejeu, mais aussi l’existence d’une concurrence grandissante sur le dossier Varane. L’AEK Athènes serait prêt à dégainer rapidement, tandis que d’autres clubs européens surveillent la situation dans l’ombre. Pour les Verts, le message est clair : il faudra soit revoir l’offre, soit activer un plan B, sous peine de voir cette priorité défensive filer… et laisser un goût amer à Geoffroy-Guichard.

