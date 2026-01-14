Mercato ASSE : Révélations choc sur une séduisante signature

Directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin a fait des révélations sur une signature obtenue difficilement par le club stéphanois cet hiver.

ASSE Mercato : Perrin révèle de longues discussions pour arracher la signature d’Eymard

L’ASSE a bouclé deux signatures en interne cet hiver, en attendant l’arrivée d’un ou deux nouveaux joueurs, avant la fermeture du mercato, le 2 février 2026. Paul Eymard (18 ans) a signé son premier contrat professionnel, tandis que Kevin Pedro (19 ans) a prolongé son engagement initial, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2030.

Réagissant à la première signature, Loïc Perrin révèle que les négociations ont été difficiles. « Les discussions ont été longues, mais intéressantes. On a eu cette discussion peut-être dix fois ensemble », a-t-il confié, dans l’Inside Match Week du club stéphanois.

Finalement, Paul Eymard a signé un contrat de deux saisons avec l’AS Saint-Etienne. Il est donc désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2028. Et le dirigeant des Verts s’en réjouit : « On est toujours contents quand un joueur du centre de formation signe son premier contrat professionnel ici ».

Les sages conseils de Loïc Perrin à Paul Eymard

Loïc Perrin a ensuite prodigué des conseils au milieu de terrain franco-sénégalais, pour lui permettre de franchir d’autres paliers.

« L’idée, c’est de t’aider à te développer, de t’aider à te préparer à faire la plus grande carrière possible. Il te reste des étapes, tu en as conscience, et je considère que tu as déjà franchi une en t’entraînant avec l’équipe professionnelle ces derniers mois. J’ai vu un changement d’attitude chez toi sur le terrain. Je ne sais pas quelles sont tes limites, mais en tout cas, il ne faut pas t’en fixer », a-t-il demandé à la pépite de l’ASSE.

Pour rappel, Paul Eymard a fait une bonne impression en coupe de France. Titulaire contre l’AS Quetiny (3-1), l’US Ecotay Moingt (11-1) et l’OGC Nice (1-2), il a été auteur de 2 buts. Il a joué ensuite son premier match en Ligue 2, en étant titulaire, le 3 janvier 2026, face au Mans FC (1-1).

