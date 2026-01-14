Mercato ASSE : Ce détail inattendu qui fait capoter tous les dossiers

Annoncé ambitieux, le mercato hivernal de l’ASSE vire pour l’instant au silence radio. Derrière l’absence de recrues, un détail contractuel et symbolique grippe une mécanique déjà fragilisée.

Mercato ASSE : Un hiver figé à Saint-Etienne malgré des besoins évidents

À l’heure où janvier s’étire dangereusement, l’AS Saint-Étienne donne l’étrange impression de regarder passer le train du mercato depuis le quai. Les départs, eux, ont bien été actés : Maçon, Makhloufi, et bientôt Batubinsika ont fait leurs valises. Mais côté arrivées, le tableau reste désespérément vierge.

Le constat est pourtant clair. Eirik Horneland attend au minimum un défenseur central, un latéral gauche et une sentinelle pour combler des absences lourdes. À force de temporiser, le club joue avec le feu sportif, et le Chaudron, habitué aux frissons, commence à frissonner d’inquiétude.

La condition qui refroidit tout le monde

Le nœud du problème tient en une clause : la montée en Ligue 1. Dans le dossier Jonathan Varane, pourtant bien avancé, Saint-Etienne a voulu conditionner l’option d’achat à un retour dans l’élite d’après Topmercato. Résultat immédiat : refus sec de QPR, peu enclin à miser sur un pari sportif incertain.

Ce détail, en apparence anodin, agit comme un répulsif. Quatrième de Ligue 2, Saint-Étienne ne rassure plus autant qu’avant. Les Verts paient ici leur statut intermédiaire : trop grands pour la L2, pas assez crédibles pour promettre la L1.

L’attractivité en berne, même pour les profils ciblés

Le cas Enzo Bardeli illustre parfaitement ce déclassement relatif. Le milieu de Dunkerque, pourtant intéressé par un projet solide, préfère patienter pour une opportunité en Ligue 1. À 24 ans, l’argument est imparable, presque cruel. À cela s’ajoute une enveloppe financière réduite après un été dispendieux, et un flou persistant autour de l’avenir d’Horneland. Les joueurs n’aiment guère s’installer dans l’incertitude, même dans un Chaudron mythique.

Saint-Étienne reste un monument du football français, mais les monuments aussi s’érodent quand le temps joue contre eux. En janvier, chaque jour sans signature alourdit la pression, sportive comme symbolique. À vouloir trop se protéger, le club stéphanois risque de se priver de renforts essentiels. Et dans un championnat où l’élite ne se gagne pas sur le papier, mais sur la durée, ce détail inattendu pourrait coûter bien plus qu’un simple mercato raté.

