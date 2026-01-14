L’ASSE parmi les meilleurs clubs formateurs en Europe

L’ASSE est comptée parmi les 10 meilleurs clubs formateurs en Europe, selon le dernier classement de l’Observatoire du football CIES.

Formation : L’ASSE dans le top 10 des clubs européens

Encore une reconnaissance du travail abattue au sein du Centre de formation de l’ASSE ! L’Académie des Verts figure parmi les meilleurs du continent européen. Elle est classée 7e, selon la 529e Lettre hebdomadaire du CIES (Centre international d’étude du sport). Le club stéphanois devance de prestigieux clubs comme le Bayern Munich, l’Ajax Amsterdam ou encore le FC Porto.

Le classement de l’Observatoire prend en compte les clubs ayant formé le plus de joueurs présents dans les cinq grands championnats européens (France, Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie) depuis le 1er janvier 2016.

L’AS Saint-Etienne compte 63 joueurs, sortis de son Centre de formation, et évoluant dans les championnats du « Big 5 ». En France, le club ligérien est devancé par le Paris Saint-Germain (89 joueurs), l’Olympique Lyonnais (73) et le Stade Rennais (67).

Saliba, Fofana, Camara, Amougou, Sow… tous sortis de l’Etrat

Toutefois, l’ASSE est deuxième dans l’Hexagone, en ce qui concerne le nombre de joueurs formés et utilisés en équipe première (42 joueurs), juste derrière le PSG (43). Mais qui sont les joueurs grâce à qui l’Académie de Sainté est classée parmi les meilleures ? Ce sont entre autres :

William Saliba (Arsenal), Wesley Fofana (Chelsea), Mahdi Camara (Stade Brestois), Mathis Amougou (Chelsea et RC Strasbourg), Saidou Sow (RC Strasbourg) ou encore Lucas Gourna-Douath (AS Rome de février à juin 2025).

L’AS Saint-Etienne poursuit la promotion des joueurs formés au club

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE continue de faire la promotion des joueurs formés dans son Centre. Pour preuve, l’équipe actuelle d’Eirik Horneland compte Mickaël Nadé et Aimen Moueffek dans ses rangs, mais aussi de jeunes joueurs promus en 2025 : Djylian N’Guessan, Nadir El-Jamali, Kevin Pedro, Luan Gadegbeku et Paul Eymard.

« Ce classement du CIES confirme l’ADN formateur du club, et rappelle qu’à Saint-Étienne, l’avenir se construit en vert » souligne Peuple-Vert.

